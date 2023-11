Rifiuti urbani: da oggi Assoambiente ad Ecomondo 2023 con eventi, digital talk e un nuovo approfondimento sul destino degli scarti

E’ partito il conto alla rovescia per la nuova edizione di Ecomondo, il principale evento fieristico internazionale sull’ambiente (dal 7 al 10 novembre presso la fiera di Rimini) che vedrà protagonista anche quest’anno Assoambiente (l’associazione che rappresenta le imprese che svolgono attività di igiene urbana, riciclo, recupero, smaltimento di rifiuti urbani e speciali, nonché bonifiche e le filiere della circular economy) con approfondimenti ed eventi sulla gestione dei rifiuti. Si conferma anche in questa edizione l’iniziativa dei “#TalkAmbiente”: incontri e interviste ai protagonisti della circular economy che si terranno nello studio televisivo allestito presso lo stand dell’Associazione (Pad. B3 – stand 207-306) e che sarà possibile seguire sui canali social Assoambiente.

Tra i temi trattati i biocarburanti, quali soluzioni sostenibili per la mobilità e il recupero degli oli esausti con Renoils Sarà posto l’accento sull’economia circolare nel settore della ristorazione informale, una realtà spesso sottovalutata, ma con un impatto significativo sull’ambiente. McDonald’s presenterà i risultati ottenuti in partnership con Comieco con i nuovi packaging interamente in carta certificata e riciclabile. Sarà anche analizzato con Anpar il tema del recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, un aspetto cruciale per ridurre l’impatto ambientale delle attività edilizie. Con Amis inoltre, si tornerà a riflettere sulle conseguenze della fuga dei rifiuti all’estero per le imprese e l’economia territoriale ed infine si analizzeranno con Assoambiente le ultime novità in tema di Ccnl e costo del lavoro.

La grande novità di quest’anno sarà la possibilità di confrontarsi a livello europeo, grazie alla partecipazione di Fead, che consentirà di ampliare la prospettiva e mettere in discussione le pratiche e le politiche ambientali non solo a livello nazionale, ma anche europeo. La manifestazione sarà occasione per diffondere i dati di un nuovo approfondimento sulla gestione rifiuti urbani, in particolare sugli scarti generati dalle operazioni di selezione e riciclo delle nostre raccolte differenziate.