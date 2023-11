Papa Francesco: Angelus, “farsi vicini a chi è nel bisogno”

Affrontare le povertà “con amore” e “col servizio: non voltandosi dall’altra parte, ma dando da mangiare e da bere, vestendo, ospitando, visitando, in una parola facendosi vicini a chi è nel bisogno”. Lo ha detto il Papa prima della recita dell’Angelus in collegamento dalla cappella di Casa Santa Marta. La riflessione introduttiva e le parole successive alla preghiera mariana sono state lette da mons. Paolo Braida: “La sua ‘sala regale’ è allestita dove c’è chi soffre e ha bisogno di aiuto. Questa è la ‘corte’ del nostro Re. E lo stile con cui sono chiamati a distinguersi i suoi amici, quelli che hanno Gesù per Signore, è il suo stesso stile: la compassione, la misericordia, la tenerezza. Esse nobilitano il cuore e scendono come olio sulle piaghe di chi è ferito dalla vita”.