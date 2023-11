Finanza ed ecologia integrale: corso per la gestione sostenibile dei patrimoni ecclesiastici con Altis-Università Cattolica

“Un numero sempre maggiore di enti religiosi è impegnato nell’adozione di strumenti e metodi di finanza sostenibile nella gestione dei propri patrimoni”. Per supportare questi percorsi di innovazione, partirà il 9 febbraio 2024 la terza edizione del Corso Executive “Finanza ed ecologia integrale. La gestione sostenibile dei patrimoni mobiliari ecclesiastici e religiosi” promosso da Altis Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il percorso guida gli operatori finanziari, gli enti religiosi e i loro amministratori – spiega una nota – nell’integrazione “dei criteri di sostenibilità e finanza etica nella gestione economica dei patrimoni mobiliari ecclesiastici, con un programma che abbraccia le recenti evoluzioni della finanza sostenibile, i princìpi della Dottrina sociale della Chiesa e le Linee guida della Cei per la gestione responsabile delle risorse finanziarie”.

“Il percorso dedicherà, inoltre, spazio anche all’analisi del Mensuram Bonam, documento fonte di stimolo e modello per incoraggiare le istituzioni a definire chiare politiche di investimento integrando la Dottrina sociale nei loro processi di investimento”. Tra i docenti Elena Beccalli, Claudio Kofler, Chiara Tintori, Alessandra Viscovi. Il corso, organizzato con formula compatibile con l’attività lavorativa, si terrà online in quattro giornate formative, il 9 e 23 febbraio e l’8 e il 22 marzo 2024 e approfondirà i seguenti temi: ecologia integrale e princìpi della Dottrina sociale per la finanza; il ruolo degli investitori faith-based e lo shareholder activism; l’applicazione pratica dei principi della Dottrina nella gestione dei patrimoni con relativi processi di implementazione, monitoraggio e rendicontazione. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Altis Università Cattolica.