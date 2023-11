Accordo Italia-Albania: Piantedosi (min. Interno), “strumento innovativo che può contribuire a una più equilibrata gestione dei flussi mediterranei”

Questa mattina al Viminale il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha incontrato il ministro per la Migrazione svedese, Maria Malmer Stenergard, e in apertura del bilaterale ha rinnovato il suo cordoglio per i due cittadini svedesi vittime innocenti di un terrorista a Bruxelles. Nel corso dell’incontro – si legge in una nota del Viminale – i due ministri hanno affrontato il tema dell’implementazione del Piano per la migrazione in 10 punti lanciato dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. In particolare, viene sottolineato, il ministro Piantedosi ha ribadito che “la vera soluzione strutturale alla crisi migratoria è la prevenzione delle partenze, anche attraverso una solida strategia europea di cooperazione con i Paesi terzi, come Tunisia e Libia”. “Ho inoltre condiviso con il ministro svedese – continua il titolare del Viminale – la convinzione che uno strumento innovativo come l’accordo Italia-Albania, possa contribuire a una più equilibrata gestione dei flussi mediterranei”.

I due ministri – conclude la nota – si sono confrontati inoltre sul rischio di possibili infiltrazioni dei terroristi nei flussi migratori, concordando sull’importanza dello scambio di informazioni e della cooperazione a livello europeo.