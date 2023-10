Solidarietà: Fondazione “L’Alberto della Vita”, da domani la raccolta fondi per “Riqualificando: contrasto alla povertà e all’esclusione sociale a Napoli, Palermo e Genova”

L’emergenza povertà non si arresta nel nostro Paese e le famiglie con minori, sia al Nord sia al Sud, continuano a trovarsi in una condizione di estrema difficoltà, economica, sociale e familiare. È per questo che Fondazione “L’Albero della Vita” continua a sostenere famiglie e minori nelle periferie più disagiate di sei città italiane (Milano, Perugia, Genova, Napoli, Catanzaro, Palermo) attraverso il programma nazionale di contrasto alla povertà “Varcare la soglia”, che ha come fine ultimo il miglioramento del benessere complessivo del nucleo familiare.

Quest’anno Fondazione L’Albero della Vita, per supportare ulteriormente le famiglie con minori che vivono in condizioni di estrema vulnerabilità, lancia la campagna di raccolta fondi per supportare il progetto “Riqualificando: contrasto alla povertà e all’esclusione sociale a Napoli, Palermo e Genova”.

La campagna, che ha il volto dell’attore Massimo Lopez, sarà attiva da domenica 8 ottobre fino al 4 novembre 2023 attraverso sms e chiamate solidali al 45580.

L’intervento si concentrerà principalmente nelle periferie di tre città, Genova, Napoli e Palermo, per offrire alle famiglie supporto diretto, ma anche interventi di innovazione sociale all’interno dei quartieri coinvolti. Il progetto, infatti, oltre al sostegno materiale, si pone l’obiettivo di rigenerare alcuni spazi per proporre percorsi educativi e formativi per bambini e giovani, oltre a formazione professionale e supporto alla genitorialità per gli adulti.

Nello specifico, tra i beneficiari vi sono in maggioranza famiglie monoparentali (mamme sole con bambini piccoli) o nuclei con più di 5 componenti, con reddito nullo o relativo al lavoro di un solo membro della famiglia. I lavori sono per lo più non regolarizzati, stagionali e occasionali.

“Crediamo sia necessario offrire a genitori e a minori che vivono in situazioni di grave bisogno il giusto sostegno economico e assistenziale, ma siamo convinti che non possiamo limitarci a questo. Per tale ragione, il nostro intervento si spinge oltre e vuole dare un sostegno ulteriore, anche pedagogico e psicologico – sottolinea Isabella Catapano, direttrice generale di Fondazione L’Albero della Vita -. L’aiuto che diamo e vogliamo continuare a dare non può fermarsi al presente, ma deve essere anche in grado di spingersi verso il futuro, per costruire un avvenire nuovo per centinaia di bambini e bambine e trasformare il disagio e la mancanza di prospettive di alcuni quartieri italiani in una opportunità di rinascita”.

La campagna ha ottenuto il sostegno di Rai per la Sostenibilità – Esg dal 30 ottobre al 4 novembre 2023 attraverso il supporto informativo dei canali editoriali Rai. Sarà sostenuta inoltre da Mediafriends per il periodo dall’8 al 14 ottobre; Sky per il Sociale dal 15 al 21 ottobre; La7 dal 15 al 28 ottobre e Telenova per tutto il periodo della campagna.

Il valore della donazione al numero 45580 sarà di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, WindtrE, Fastweb, Tiscali, Geny Communications e, sempre per la rete fissa, di 5 euro da Twt, Convergenze, PosteMobile.