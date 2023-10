Diocesi: Casale Monferrato, domani mons. Sacchi presiederà l’ordinazione diaconale di don Joseph Kpozdro

È in programma nella mattinata di domani, sabato 21 ottobre, nella cattedrale di Casale Monferrato, l’ordinazione diaconale di don Joseph Kpozdro, seminarista 28enne originario del Togo. Il rito, con inizio alle 10, sarà presieduto dal vescovo Gianni Sacchi.

Don Kpozdro è in Italia dalla primavera del 2016 e ha completato la formazione teologica presso il seminario di Torino. Finora ha svolto l’attività pastorale nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, al Valentino. Una volta ordinato diacono, invece, presterà servizio a San Salvatore coadiuvando il parroco, don Gabriele Paganini.

Nella veglia diocesana che si terrà questa sera in cattedrale per la 97ª Giornata missionaria mondiale, il prossimo diacono porterà la propria testimonianza. Con lui anche il missionario diocesano fidei donum, don Daniele Varoli, mentre verrà letta la storia di una famiglia casalese impegnata nel sostenere progetti solidali in Ghana.