Tutela minori: Toscana, stamattina a Firenze incontro su “Consapevolezza e gestione della sessualità”

“Consapevolezza e gestione della sessualità”. Questo il titolo dell’incontro che si terrà stamattina, a Firenze, nell’ambito del percorso di formazione per i sacerdoti e i religiosi proposto dal Servizio regionale di Tutela dei minori e degli adulti vulnerabili della Conferenza episcopale toscana in collaborazione con la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale.

Quello in programma oggi, con inizio alle 10, è il terzo appuntamento. Interverranno la psicologa Chiara D’Urbano, consultore del Dicastero per il clero e perito della Rota Romana e del Tribunale del Vicariato di Roma, e don Stefano Guarinelli, professore di Psicologia alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.

L’incontro ospitato presso i locali della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale potrà anche essere seguito online accedendo al sito web www.ftic.it.