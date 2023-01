Scuole paritarie: Fism, “preoccupazioni per impennata inflazione e rialzo costi di gestione causati da aumenti legati a spesa energetica”

“Preoccupazioni per l’impennata dell’inflazione e per il rialzo dei costi di gestione causati dagli aumenti legati alla spesa energetica, ma anche soddisfazione per alcuni interventi del governo a beneficio delle scuole paritarie, in particolare la stabilizzazione dei fondi per il sostegno alla disabilità e degli incrementi per gli anni a venire destinate alle scuole dell’infanzia”. Ne hanno parlato durante i lavori del Consiglio nazionale della Fism – svoltisi a Roma questo fine settimana – Dario Cangialosi e Giampiero Redaelli, rispettivamente coordinatore nazionale e presidente nazionale della Fism, la Federazione italiana scuole materne, che in Italia raggruppa circa 9.000 realtà educative sparse in tutte le regioni, frequentate da circa mezzo milione di bambini.

“Cangialosi e Redaelli – si legge in una nota diffusa oggi dalla Fism – hanno ribadito di confidare nel lavoro intrapreso dal Governo affinché possa essere scongiurato l’aumento dei divari sociali e territoriali fra i diversi attori del sistema d’istruzione ed educazione. In linea generale, il Consiglio ha ribadito l’auspicio che si arrivi senza eccessivi e ulteriori ritardi al diritto di salvaguardia della libera scelta educativa da parte delle famiglie, tratto distintivo di una società libera e di un Paese moderno. In questo quadro si spera in ulteriori passi concreti verso la piena attuazione della legge sulla parità”. Durante i lavori sono intervenuti – fra gli altri – alcuni membri della Presidenza nazionale: Cinzia Parimbelli, responsabile dell’Area lavoro, welfare, contrattazione collettiva; Luca Iemmi, responsabile dell’Area gestionale della Fism nazionale; Stefano Giordano, responsabile della Questioni giuridiche della Fism nazionale. Il Consiglio ha votato in modo favorevole al contratto collettivo nazionale di lavoro Fism 2021/2023 – testo unificato parti normativo ed economico – che è stato ratificato.