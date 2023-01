Papa Francesco: Angelus, “viva gratitudine al presidente Mattarella e auguri di prosperità per il popolo italiano e il presidente del governo”

“Viva gratitudine al presidente Mattarella e auguri di prosperità per il popolo italiano”. Ad esprimerli è stato il Papa, al termine dell’Angelus di oggi. “Anche gli stessi desideri per il presidente del governo”, ha aggiunto a braccio facendo un riferimento indiretto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Poi Francesco ha definito “intollerabile il contrasto della guerra che in Ucraina e in altre regioni semina morte e distruzione”. “Tuttavia non perdiamo la speranza, perché abbiamo fede in Dio che in Gesù Cristo ci ha aperto la vita della pace”, l’invito del Papa: : “l’esperienza della pandemia ci insegna che nessuno può salvarsi da solo, ma che insieme possiamo percorrere sentieri di pace e di sviluppo”. “Nel mondo intero in tutti i popoli sale il grido di ‘no alla guerra, no al riarmo’”, l’appello del Papa: “le risorse vadano a sviluppo, salute, alimentazione, educazione, lavoro”. Infine il Papa ha salutato i partecipanti alla marcia della pace svoltasi ieri ad Altamura, per iniziativa della Cei, “dopo quattro carovane di solidarietà in Ucraina” e ha ringraziato i “numerosi amici” della Comunità di Sant’ Egidio, venuti a “testimoniare il loro impegno per la pace in tutte le terre, qui e in molte città del mondo”.