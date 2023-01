Papa Francesco: Angelus, “invochiamo l’intercessione di Maria per il Papa emerito”

“In queste ore invochiamo la sua intercessione in particolare per il Papa emerito Benedetto XVI, che ieri mattina ha lasciato questo mondo”. Con queste parole Papa Francesco ha affidato ancora una volta, dopo l’omelia della Messa di poco prima in basilica, il suo predecessore alla protezione materna di Maria. E la folla presente in piazza San Pietro per il primo Angelus del 2023 ha risposto con un applauso. “Ci uniamo tutti insieme, con un cuore solo e un’anima sola, nel rendere grazie a Dio per il dono di questo fedele servitore del Vangelo e della Chiesa”, ha proseguito il Santo Padre. “Abbiamo visto recentemente in televisione, durante ‘A Sua immagine’, tutta l’attività e vita di Papa Benedetto” ha aggiunto a braccio.