Papa Francesco: “affidiamo alla Santissima Madre di Dio Benedetto XVI, perché l’accompagni nel passaggio da questo mondo a Dio”

“All’inizio di quest’anno, abbiamo bisogno di speranza come la terra della pioggia”. Ne è convinto il Papa, che nell’omelia della Messa per la solennità di Maria Santissima Madre di Dio, presieduta nella basilica di San Pietro, e nella ricorrenza della Giornata mondiale della pace ha affermato che “l’anno, che si apre nel segno della Madre di Dio e nostra, ci dice che la chiave della speranza è Maria, e l’antifona della speranza è l’invocazione Santa Madre di Dio”. “E oggi affidiamo alla Santissima Madre di Dio Benedetto XVI, perché l’accompagni nel passaggio da questo mondo a Dio”, ha aggiunto a braccio. “Preghiamo la Madre in modo speciale per i figli che soffrono e non hanno più la forza di pregare, per tanti fratelli e sorelle colpiti dalla guerra in molte parti del mondo, che vivono questi giorni di festa al buio e al freddo, nella miseria e nella paura, immersi nella violenza e nell’indifferenza!”, l’appello di Francesco: “Per quanti non hanno pace acclamiamo Maria, la donna che ha portato al mondo il Principe della pace. In lei, Regina della pace, si avvera la benedizione che abbiamo ascoltato nella prima Lettura: ‘Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace’ (Nm 6,26). Attraverso le mani di una Madre, la pace di Dio vuole entrare nelle nostre case, nei nostri cuori, nel nostro mondo”.