Benedetto XVI: le immagini dal Monastero Mater Ecclesiae, con la mitra e i paramenti rossi

Sono state diffuse dalla Sala Stampa della Santa Sede le immagini della salma del Papa emerito Benedetto XVI, che riposa nella cappella del Monastero Mater Ecclesiae, all’interno dei Giardini Vaticani, prima di essere traslato domani nella basilica di San Pietro. Joseph Ratzinger, sopra la casula bianca, indossa i paramenti liturgici rossi e sul capo gli è stata adagiata la mitra. Tra le mani stringe una corona del Rosario. Le scarpe ai piedi sono di semplice cuoio nero. Il rito della traslazione dal Monastero alla basilica di San Pietro – ha fatto sapere il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni – avverrà domattina in forma privata. I fedeli potranno quindi salutarlo direttamente in basilica, a partire dalle 9 fino alle 19. Nei giorni seguenti, prima dei funerali previsti il 5 gennaio alle 9.30 e presieduti dal Santo Padre, l’ingresso in basilica per i fedeli è anticipato alle ore 7. “Papa Francesco è stato il primo ad arrivare al Monastero Mater Ecclesiae dopo la morte del Papa emerito”, ha reso noto il portavoce vaticano, precisando che il suo arrivo risale a pochi minuti dopo il decesso, di cui Bergoglio è stato avvertito da mons. Georg Gänswein, suo segretario particolare e prefetto della Casa pontificia. A vegliare il corpo del Papa – ha proseguito Bruni – c’è tutta la sua ‘famiglia’ che lo ha sempre accompagnato, alternandosi al suo capezzale: oltre a mons. Gänswein, le quattro Memores Domini e il suo medico personale. “Attualmente sono in corso visite private al Monastero Mater Ecclesiae, da parte di collaboratori, dipendenti o persone che avevano un rapporto diretto con il Papa emerito”.