Ecumenismo: incontro oggi in Vaticano tra il metropolita Antonij (Patriarcato di Mosca) e mons. Gallagher. Discusse “questioni riguardanti il ​​rapporto tra Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica romana”

Il Metropolita Antonij di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le relazioni esterne del Patriarcato di Mosca ha incontrato oggi in Vaticano mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati Segreteria di Stato. E’ una nota del Patriarcato di Mosca a farlo sapere aggiungendo che il metropolita Antonij si trova a Roma in visita arcipastorale per questioni amministrative relative alle parrocchie della Chiesa Ortodossa Russa in Italia. L’incontro si è svolto oggi presso il Palazzo Apostolico in Vaticano e “durante una lunga conversazione – così si legge nel comunicato – sono state discusse questioni di attualità riguardanti il ​​rapporto tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica romana”. Sono giornate intense per le relazioni tra le due Chiese. E’ di oggi la notizia rilanciata dal presidente del Centro Nazarbayev per lo sviluppo del dialogo interreligioso, Bulat Sarsenbayev, in un’intervista con The Astana Times, che oltre a Papa Francesco, al Congresso dei Leader delle Religioni Mondiali e Tradizionali che si terrà nella capitale del Kazakhstan dal 14 al 15 settembre, parteciperà anche il Patriarca Kirill di Mosca. All’evento prenderanno parte quasi 100 delegazioni provenienti da 60 paesi, inclusi rappresentanti di Islam, Cristianesimo, Ebraismo, Shintoismo, Buddismo, Zoroastrismo, Induismo e altre religioni. Secondo le anticipazioni di Bulat Sarsenbayev, saranno presenti a Nur Sultan anche il Grande Imam di al-Azhar Ahmed Mohamed Ahmed El-Tayeb e il Patriarca Theophilos III di Gerusalemme.