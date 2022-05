Diocesi: Asti, stasera incontro su “Digitalizzazione ed educazione ai media” con Corrado (Cei)

“Digitalizzazione ed educazione ai media”. Questo il tema dell’incontro in programma nella serata di oggi, lunedì 9 maggio, ad Asti, nell’ambito della Scuola popolare, il ciclo di appuntamenti organizzato dalla parrocchia Nostra Signora di Lourdes in collaborazione con il Progetto culturale della diocesi e la Pastorale sociale del lavoro.

Relatore dell’incontro, ospitato dalle alle 21 nel teatro parrocchiale, sarà Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei, che interverrà in videocollegamento.

Gli appuntamenti della Scuola popolare quest’anno sono pensati per approfondire quei temi collegati al Piano nazionale di ripresa e resilienza che toccano da vicino la comunità astigiana e rispetto ai quali la diocesi ha avviato una serie di riflessioni “Nell’ambito del progetto Ascolto, che consiste in una serie di schede-questionario preparate dal terzo settore per analizzare i temi collegati al Pnrr ed avviare una consultazione sul piano di sviluppo territoriale dell’Astigiano, uno dei capitoli è proprio dedicato alla digitalizzazione e all’educazione dei media”, si legge sul sito della diocesi: “La tecnologia digitale è entrata capillarmente nella società, nel lavoro e nella vita delle persone determinando una nuova epoca nella storia dell’uomo. Ma bisogna essere consapevoli che saperi tecnici e competenze digitali non esauriscono la formazione, anzi diventa sempre più urgente il compito educativo ad ampio spettro che valorizzi la conoscenza dell’attualità sociale e culturale”.

L’incontro di questa sera oltre che in presenza potrà essere seguito anche online attraverso la piattaforma Webex.