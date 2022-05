Violenza online: Terre des Hommes, martedì 10 maggio una conferenza sul ruolo dei social network nella protezione dei minosrenni

Terre des Hommes promuove la conferenza “Violenza online. I social network nuovi protagonisti della protezione dei minorenni?”, che si terrà martedì 10 maggio, dalle 10 alle 13, a Roma presso la Sala monumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in via Santa Maria in Via, 37°.

Terre des Hommes, in un dialogo con istituzioni, social network ed esperti giuristi, analizza le criticità che, a tutt’oggi, limitano una difesa efficace dei bambini, bambine e adolescenti esposti a pericoli e violenza sulla rete.

Durante la conferenza saranno anticipate le proposte di riforma normativa di Terre des Hommes per rendere più efficace la tutela dei minorenni vittime di reati online.

La conferenza sarà trasmessa anche in diretta sui canali YouTube e Facebook di Terre des Hommes

I lavori inizieranno con i saluti istituzionali di Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Carla Garlatti, Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Donatella Vergari, presidente di Terre des Hommes.

Nella prima parte della conferenza Federica Giannotta, responsabile Advocacy di Terre des Hommes, parlerà del tema “Da ‘Sweetie’ a oggi: l’impegno di Terre des Hommes contro la violenza sui bambini/e online”, Matteo Giacomo Jori, professore di Diritto digitale all’Università di Milano, interverrà su “Social network e protezione dei bambini: criticità degli attuali processi di tutela e prospettive migliorative” e Luca Luparia, ordinario di Diritto processuale penale all’Università di Milano, su “Tutela delle vittime e obbligo di indagini penali effettive. I moniti dell’Europa all’Italia”. Poi “La parola ai social network” con Giacomo Lev Mannheimer, head of Government Affairs and Public Policy di TikTok, e Costanza Andreini, public policy manager di Meta. Ilaria Antonini, capo del Dipartimento per le politiche della famiglia e Presidente Osservatorio nazionale per il contrasto della pedofilia, illustrerà “Prevenzione e contrasto, i cardini del Piano nazionale contro la pedofilia”

Nella seconda parte Marisa Marraffino presenterà “Quale difesa effettiva oggi per i minori vittime di reato on line? Un caso studio e le proposte di riforma di Terre des Hommes”, in una testimonianza video Ramon Maj offrirà la voce di un padre che ha perso il figlio in una sfida letale su YouTube. Ancora, interverranno Gian Marco Baccari, associato di Diritto processuale penale all’Università di Siena su “Challenge e insidie via social. Come arginare i rischi”, Anna Lisa Lillini, direttore della II Divisione di Polizia postale, su “Come rafforzare le segnalazioni delle vittime di violenza online?”, Paolo Siani, vicepresidente della Commissione bicamerale infanzia e adolescenza, su “L’impegno della Commissione bicamerale infanzia nel contrasto alla violenza online sui bambini e bambine”, Vincenzo Spadafora, membro della VII Commissione permanente (Cultura, Scienza e Istruzione), su “La tutela dei minori dalla violenza online. Centralità nelle politiche dell’infanzia”.

La conferenza sarà trasmessa anche in diretta sui canali YouTube e Facebook di Terre des Hommes.