Cammino sinodale: Sassari, stasera una messa dedicata alle aggregazioni laicali nel santuario della Madonna delle Grazi

Stasera, alle ore 18.30, presso il santuario della Madonna delle Grazie, a Sassari, verrà celebrata la santa messa dedicata alle aggregazioni laicali preceduta dalla recita del santo rosario previsto per le ore 18.

“Questo importante appuntamento è inserito all’interno del cammino sinodale diocesano che ci chiama tutti a partecipare, ascoltare e discernere, come ripete insistentemente Papa Francesco, poiché ‘ciascun battezzato… è un soggetto attivo di evangelizzazione’, in particolare chi è inserito in un’aggregazione laicale”, si legge sul sito dell’arcidiocesi di Sassari.