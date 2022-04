Santa Sede: “corrette” le attività del card. Dziwisz nella gestione dei casi di abusi

La Santa Sede ha esaminato la documentazione consegnata dal card. Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova, raccolta durante la sua vista in Polonia avvenuta nei giorni 17-26 giugno 2021, il cui scopo era la verifica di alcune questioni legate alle attività del card. Stanisław Dziwisz durante il suo ministero in qualità di arcivescovo metropolita di Cracovia (2005-2016). In una comunicazione diffusa oggi dalla Nunziatura Apostolica in Polonia si informa che “l’analisi della documentazione raccolta ha permesso di valutare queste attività del card. Dziwisz come corrette e pertanto la Santa Sede ha stabilito di non procedere oltre”. Due anni fa, a seguito della pubblicazione di alcuni docufilm, il card. Dziwisz – che fu segretario personale di san Giovanni Paolo II – era stato accusato di aver insabbiato le denunce di abusi e di averne coperti alcuni in cambio di offerte per la Chiesa.