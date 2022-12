Benedetto XVI: mons. Castellucci (Modena e Carpi), “i servizio alla Chiesa, l’intelligenza teologica, la testimonianza e il coraggio ci regalano memoria grata di lui”

“Affidiamo al Signore” il Papa emerito Benedetto XVI: lo ha scritto mons. Erio Castellucci al clero della arcidiocesi di Modena-Nonantola e della diocesi di Carpi. “La sua lunga vita al servizio della Chiesa, la sua dedizione e intelligenza teologica, la testimonianza che ha offerto come vicario di Pietro e il coraggio che ha dimostrato negli otto anni di Pontificato, compresa la decisione di rinunciare al ministero e infine la presenza vigile e riservata di questi ultimi dieci anni, ci regalano una memoria grata e commossa di lui”, ha osservato mons. Castellucci.

L’arcidiocesi di Modena-Nonantola pregherà per lui in modo speciale nella solenne concelebrazione eucaristica di questa sera alle 17.30 nella chiesa abbaziale di Nonantola, in occasione della tradizionale memoria di San Silvestro. La diocesi di Carpi, che ricevette la sua visita il 26 giugno 2012, poche settimane dopo il rovinoso terremoto, pregherà per lui in modo particolare nella concelebrazione eucaristica di domani, Giornata mondiale della pace, in cattedrale alle 18. “Tutti i presbiteri sono invitati a ricordare il Papa emerito nelle celebrazioni eucaristiche di oggi e di domani”, conclude il presule.