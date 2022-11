Diocesi: Faenza, da oggi nella chiesa di San Giorgio Martire la mostra itinerante su Charles de Foucauld

Dal 5 al 20 novembre la diocesi di Fidenza ospiterà nella chiesa di San Giorgio Martire la mostra itinerante del Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere) su Charles de Foucauld, canonizzato lo scorso maggio in piazza San Pietro da Papa Francesco. Chi era quest’uomo complesso e fuori dal comune, esploratore del deserto e dell’anima? Che cosa continuano a dirci oggi la sua spiritualità e radicalità? Sono alcuni degli interrogativi che animano la mostra, che verrà inaugurata dal vescovo di Fidenza, mons. Ovidio Vezzoli, domenica 6 novembre, alle 17, e in seguito sarà aperta nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Per visite guidate riservate a scolaresche, gruppi parrocchiali, associazioni e movimenti è possibile contattare l’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali al numero 0524.512634 (al mattino).