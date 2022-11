Tumori: Idi, oggi pomeriggio presentazione di un progetto sui benefici dello sport nella gestione di pazienti oncologici a rischio linfedema

“Esercizio fisico e cancro, effetti di un programma di attività progressiva integrata con la pratica del canottaggio in pazienti oncologici a rischio di linfedema secondario degli arti” è il nome dell’innovativo progetto di ricerca che verrà presentato questo pomeriggio presso l’Idi Irccs di Roma (via dei Monti di Creta 104, ore 16:30) con la collaborazione di “Incontra Donna”, onlus nata nel 2008 per incontrare i bisogni delle pazienti con tumore del seno.

Il linfedema è una malattia cronica, progressiva e debilitante che colpisce, in Italia, circa 40mila persone ogni anno; un trend in aumento, in conseguenza di una sempre maggiore sopravvivenza dei pazienti oncologici.

Lo studio che verrà presentato, spiega Paolo Marchetti, direttore scientifico Idi, “è uno studio pilota clinico interventistico su pazienti oncologici a rischio di sviluppare il linfedema secondario degli arti, ed ha l’obiettivo di monitorare eventuali modificazioni dello stato di salute psico-fisica dei pazienti arruolati nonché la loro qualità di vita”. “Osservando i dati della sua reale incidenza – ricorda Annarita Panebianco, direttore sanitario Idi – in Italia si stima che circa il 20% delle donne trattate per il tumore della mammella possano sviluppare il linfedema dell’arto superiore, percentuale che sale al 40% nei pazienti Cancer Survivors dopo tumori ginecologici e della prostata, e al 67% nei pazienti sottoposti ad asportazione dei linfonodi inguinali come per il trattamento del melanoma cutaneo”.

Alla presentazione interverranno Giuseppe Abbagnale, storico canottiere azzurro e presidente Federazione italiana canottaggio; Adriana Bonifacino, consigliere di amministrazione di Sport e Salute; Tiziana Frittelli, presidente Federsanità; Roberto Bartoletti, Ambulatorio di prevenzione diagnosi e cura del Linfedema Idi; Federica De Galitiis, direttore Uoc Oncologia.