Diocesi: Faenza, il 22 ottobre l’inizio dell’anno pastorale con la presentazione della lettera di mons. Vezzoli

Sabato 22 ottobre, alle 10, nella sala multimediale di San Michele a Fidenza avrà luogo la Giornata d’inizio anno pastorale 2022-2023 presieduta dal vescovo, mons. Ovidio Vezzoli. All’ordine del giorno la presentazione della Lettera pastorale 2022-2023 “Chiesa in preghiera. ‘Signore, insegnaci a pregare’” (Lc 11,1), a cura del vescovo. Seguiranno i lavori di gruppo in stile sinodale e la restituzione in assemblea. L’appuntamento è rivolto ai direttori degli Uffici diocesani per la Pastorale, ai membri delle rispettive Consulte, alle Aggregazioni laicali e ai membri del Consiglio pastorale diocesano.

Sempre sabato 22 ottobre, ma alle 20.30, in cattedrale a Fidenza avrà luogo la veglia missionaria diocesana sul tema “Di me sarete testimoni (At 1,8). Vite che parlano” durante la quale il vescovo Vezzoli avvierà la seconda fase del Cammino sinodale diocesano. Tutti i parroci invece lo faranno domenica 23 ottobre durante le celebrazioni. All’interno della serata è prevista la testimonianza di don Pierluigi Callegari, sacerdote fidei donum nella diocesi di Karaganda (Kazakhstan).