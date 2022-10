Allattamento materno: Unicef Italia partecipa alla Settimana dedicata. Pace (presidente), “fonte di cibo sicura e difesa contro malnutrizione e malattie”

Meno della metà dei neonati viene allattato nella prima ora di vita, il che li rende più vulnerabili alle malattie e alla morte. Solo il 44% dei bambini viene allattato esclusivamente nei primi sei mesi di vita, un dato inferiore all’obiettivo dell’Assemblea mondiale della sanità del 50% entro il 2025. Se le madri fossero sostenute ad allattare, quasi il 50% degli episodi di diarrea e un terzo delle infezioni respiratorie sarebbero evitati. L’allattamento salva vite umane e protegge i bambini da infezioni mortali. I bambini che non vengono del tutto allattati o che vengono allattati parzialmente hanno un rischio maggiore di essere colpiti da diarrea e hanno maggiori probabilità di morire, soprattutto nei paesi a basso reddito. Negli ultimi 40 anni, si è verificato un aumento del 50% nella diffusione dell’allattamento esclusivo. Come risultato, si stima che 900 milioni di bambini nel mondo abbiano goduto dei benefici in termini di sopravvivenza, crescita e sviluppo dell’allattamento esclusivo nell’infanzia. Lo ricorda l’Unicef che partecipa alla Settimana dell’allattamento (1-7 ottobre) che prende il via oggi in Italia e in molti Paesi europei. Il tema di quest’anno è “Diamoci una mossa: sosteniamo l’allattamento”.

In Italia l’organizzazione promuove il programma “Insieme per l’allattamento”. Ad oggi fanno parte della rete 34 Ospedali, 8 Comunità riconosciute come amiche dei bambini, 4 corsi di laurea riconosciuti amici dell’allattamento e oltre 1.000 Baby Pit Stop- spazi dedicati a tutte le famiglie in cui poter prendersi cura dei propri bambini. Nel 2021 sono nati negli “Ospedali Amici” riconosciuti da Unicef e Oms in Italia 32.850 bambini e bambine. In questi ospedali, il personale segue le buone pratiche indicate dalle evidenze scientifiche affinché mamme, bambini e bambine, abbiano un sostegno efficace per il parto e l’avvio dell’allattamento.

“È importante proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento in quanto è il primo sistema alimentare naturale e sostenibile del nostro pianeta; garantisce una fonte di cibo sicura, nutriente e accessibile per i neonati e i bambini piccoli; offre una potente linea di difesa contro le malattie e tutte le forme di malnutrizione infantile, compresa quella acuta, funge da primo vaccino per il bambino, proteggendolo dalle comuni malattie infantili”, ricorda Carmela Pace, presidente Unicef Italia. Proprio alcuni giorni fa nella Provincia autonoma di Trento sono avvenuti una serie di riconoscimenti e riconferme da parte di Unicef ad “Ospedali e Comunità Amiche delle bambine e dei bambini”.