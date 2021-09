Eurobarometro: vaccinazione “dovere civico” per il 76% degli italiani

Il sondaggio Eurobarometro diffuso oggi in vista del discorso sullo Stato dell’Unione, che la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen pronuncerà la settimana prossima, evidenzia “un chiaro sostegno dell’opinione pubblica europea alle politiche di vaccinazione messe in atto dagli Stati membri, anche grazie al ruolo chiave della Ue (valutato positivamente dal 64% degli europei e dal 69% degli italiani)”. Per quel che riguarda la sicurezza dei vaccini, il 72% degli europei considera (dichiarandosi completamente d’accordo e tendenzialmente d’accordo) che i benefici superino i potenziali rischi, una cifra che arriva al 77% in Italia, mentre la stessa vaccinazione è considerata un “dovere civico” dal 67% degli europei e dal 76% degli italiani. “Percentuali molto simili – spiega il documento che commenta i dati del sondaggio – a quelle riscontrate” per quel che riguarda il “Green Pass, indicato come il sistema più sicuro per viaggiare, rispettivamente dal 65% degli europei e dal 75% degli italiani”.

Secondo il sondaggio, “il 53% dei cittadini concorda pienamente sulla necessità di un controllo efficace su come vengano spesi i fondi del Next Generation Eu, con un ulteriore 32% tendenzialmente d’accordo”. Solo l’8% degli intervistati nella Ue non condivide questa opinione. In Italia, le percentuali di chi chiede un controllo efficace sono del 59% (pienamente d’accordo) e del 27% (tendenzialmente d’accordo), mentre quella di chi è contrario è del 6%. “Questa – spiega un comunicato dell’Europarlamento – è una posizione condivisa dal Parlamento europeo, che attualmente sta valutando i piani nazionali di ripresa con la Commissione per garantire che questi fondi siano utilizzati in linea con gli obiettivi di una società europea più verde, più digitale e resiliente”.