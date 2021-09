Eurobarometro: maggioranza dei cittadini Ue a favore di vaccini e Green Pass. Fondi per la ripresa solo a Paesi che rispettano lo Stato di diritto

Nel sondaggio Eurobarometro pubblicato oggi dal Parlamento europeo, effettuato in vista del dibattito sullo Stato dell’Unione europea del 15 settembre, quattro intervistati su cinque (81%) affermano che l’Ue “dovrebbe fornire fondi” per affrontare la crisi economica generata dalla pandemia solo agli Stati membri che rispettano lo Stato di diritto e i valori democratici”. I cittadini europei intervistati esprimono inoltre un grande sostegno ai vaccini, al Green Pass e alla gestione degli acquisti dei vaccini da parte della Ue. Il sondaggio, realizzato da Eurobarometro, è stato effettuato dal 17 al 25 agosto 2021 con 26.459 intervistati di età pari o superiore a 15 anni, in tutti i 27 Stati membri. Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli commenta: “Il Parlamento europeo è stato chiaro sul fatto che i fondi per la ripresa dell’Ue non dovrebbero andare a governi che non rispettano i valori democratici fondamentali o non difendono lo Stato di diritto. Questo sondaggio conferma che la stragrande maggioranza dei cittadini dell’Ue è d’accordo. Se indebolisci costantemente i valori comunitari, non dovresti aspettarti fondi dell’Ue”.