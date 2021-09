Solidarietà: Milano, domani al via alle attività del nuovo Hub spazio “indifesa delle famiglie”, assegnato in gestione a Terre des Hommes

Domani, venerdì 17 settembre, alle ore 17, alla presenza della vicesindaco Anna Scavuzzo, una grande festa nel quartiere Gallaratese darà il via alle attività del nuovo Hub spazio “indifesa delle famiglie”, assegnato in gestione a Terre des Hommes dal Municipio 8 del comune di Milano.

Lo spazio “indifesa” sarà un luogo aperto alla cittadinanza dove le tante associazioni, enti e onlus partner del progetto, metteranno a disposizione le diverse expertise per offrire servizi alla persona e distribuzione di eccedenze alimentari. All’interno dell’Hub donne e ragazze vittime di violenza fisica, psicologica o economica riceveranno ascolto e consulenza psicologica e legale fornite da Stag, Paloma2000 e Ordine degli avvocati di Milano, mentre la Global Thinking Foundation offrirà corsi di educazione finanziaria per promuovere l’autonomia economica e finanziaria di donne e ragazze.

“Dopo anni di abbandono questo spazio torna a essere un luogo aperto alla cittadinanza, che, oltre ad offrire molteplici servizi a bambini, bambine, adolescenti e famiglie, aspira a diventare un vero e proprio punto di incontro e presidio per tutto il quartiere – afferma Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes Italia -. È un sfida che abbiamo raccolto con fiducia, consapevoli che la forza di questo progetto sta nella grande rete di partner presenti sul territorio che metterà a sistema competenze e risorse per aiutare chi è più in difficoltà”.

L’iniziativa è resa possibile grazie a Fondazione Milan, Fondazione Cariplo, IMPact Foundation, Sorgenia, Cnh Industrial, SpesaSospesa.org, Ikea e Caparol, che hanno creduto fortemente nell’importanza di questo progetto e hanno deciso di sostenerlo, per offrire al quartiere un nuovo spazio aperto a tutti.