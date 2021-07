Incendi nell’Oristanese: Lamorgese (mi. Interno), “vicina alle popolazioni colpite, non faremo mancare il doveroso sostegno per superare la devastazione”

“Sono vicina a tutte le popolazioni gravemente colpite a cui non faremo mancare il doveroso sostegno per superare la devastazione degli incendi”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, commentando gli incendi boschivi che da alcuni giorni stanno interessando la provincia di Oristano, nei territori di Santu Lussurgiu, Cuglieri, Tresnuraghes, Frossio, Sennariolo, Usellus, Porto Albe, Scano di Montiferro e Cabras.

Mentre proseguono le operazioni di soccorso, la titolare del Viminale ha espresso il proprio ringraziamento nei confronti di tutte le donne e gli uomini che si stanno adoperando senza sosta per far fronte all’emergenza in corso.

“Un ampio dispiegamento di tutte le componenti del sistema di Protezione civile – ha dichiarato il ministro – che vede, tra l’altro, impegnati diverse squadre e mezzi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco”.

Il dispositivo di soccorso attualmente messo in campo dal Corpo nazionale, spiega in una nota il Viminale, conta dieci squadre a terra, supportate da cinque velivoli canadair, che dalle 6.15 di stamattina sono operativi sui fronti del fuoco a Scano di Montiferro e a Tresnuraghes. Al momento stanno intervenendo 57 unità operative a terra, di cui 28 provenienti dai Comandi di Nuoro, Sassari e Cagliari e 29 del locale Comando di Oristano.

Per una maggiore rapidità di risoluzione dell’emergenza, il Dipartimento della Protezione civile ha attivato un modulo internazionale di cooperazione: due velivoli canadair provenienti dalla Francia sono in volo verso la Sardegna, mentre altri due canadair provenienti dalla Grecia sono atterrati ad Alghero alle 4.30 di questa mattina e sono pronti ad operare sul territorio sardo.