Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate oltre 61,5 milioni di dosi, vaccinate più 27 milioni di persone

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 61.543.227 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questa mattina, emerge che sono 27.120.766 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari al 50,12% della popolazione italiana over 12.

In totale sono 32.720.829 le somministrazioni a donne e 28.822.398 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 1.621.827 le somministrazioni tra i 12-19enni (441.348 immunizzati), 4.491.977 tra i 20-29enni (1.470.939), 5.422.086 tra i 30-39enni (1.947.394), 8.983.750 tra i 40-49enni (3.694.649), 12.467.539 tra i 50-59enni (5.877.347), 10.577.801 tra i 60-69enni (4.906.935), 9.746.575 tra i 70-79enni (4.691.934), 6.698.942 tra gli 80-89enni (3.332.978) e 1.532.730 tra gli over 90 (757.242).

Rispetto alle 66.259.046 dosi finora disponibili in tutta Italia (45.182.557 di Pfizer/BioNTech, 11.858.101 di AstraZeneca, 6.953.754 di Moderna e 2.264.634 di Janssen), ne sono state inoculate il 92,9%. La Lombardia presenta il maggior rapporto tra somministrazioni e dosi fin qui consegnate con il 96,2%. Seguono Marche (94,9%) e Puglia (94,3%). La Regione che ha fatto registrare il numero maggiore di somministrazioni (10.972.649) in termini assoluti è la Lombardia, davanti a Lazio (6.223.798) e Campania (6.011.454).

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 1.983.260 a fronte di 2.375.641 effettuate a febbraio, di 6.049.087 a marzo, di 9.741.874 ad aprile, di 15.051.660 a maggio e di 16.640.744 a giugno. Nel mese di luglio – secondo i dati disponibili al momento – sono state 9.661.072 le somministrazioni totali che hanno riguardato 2.136.695 prime dosi (comprese 56.120 di vaccino monodose Janssen) e 7.436.657 seconde dosi. Da inizio campagna, sono state superate le 800mila somministrazioni a persone contagiate che sono guarite dal Covid-19.