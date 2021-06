Diocesi: Latina, pellegrinaggio alla casa del martirio di S. Maria Goretti, a trent’anni dalla visita di san Giovanni Paolo II

Ricorre il prossimo 29 settembre il trentesimo anniversario dalla visita di san Giovanni Paolo II alla diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, durante la quale il Pontefice si recò anche alla casa del martirio di santa Maria Goretti, in località Le Ferriere (Lt). “Sono venuto tra voi per rendere omaggio a santa Maria Goretti, la fanciulla che seppe testimoniare, con il sacrificio della vita, piena fedeltà a Cristo”, affermò il Papa santo in quell’occasione. Domenica 27 giugno, nello stesso luogo, alle 6 del mattino il vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, mons. Mariano Crociata, celebrerà una messa sul piazzale davanti alla casa del martirio. Sarà il momento conclusivo di un pellegrinaggio notturno che la diocesi di Latina organizza ogni anno in prossimità della memoria liturgica di santa Maria Goretti, che cade il 6 luglio. “Come l’anno scorso in una veste speciale, anche quest’anno, rinnoveremo per la ventisettesima volta questa esperienza – spiegano dall’Ufficio diocesano di pastorale giovanile di Latina –. Non ci sarà un vero e proprio pellegrinaggio a piedi ma chi vorrà potrà peregrinare in un sincero spirito di preghiera e di semplice devozione dalla propria dimora direttamente alla Casa del Martirio. Sarà un appuntamento ‘speciale’, che ci aiuta a leggere il tempo e a rianimare la speranza”, per vedere “nella storia di santa Maria Goretti la nostra storia di santità personale e comunitaria”. “Sarà un’occasione per ringraziare insieme il Signore e per affidare la nostra Chiesa diocesana all’intercessione di questa nostra cara santa e a questo santo Papa”, concludono.