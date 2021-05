Consiglio europeo: colloquio Draghi-Macron su gestione flussi migratori e prospettive di stabilizzazione in Libia e centro-Africa

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, e il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, hanno avuto questa mattina un colloquio a Bruxelles a margine del Consiglio europeo. Ne dà notizia Palazzo Chigi, spiegando che, nel corso dell’incontro, sono stati affrontati i temi dell’agenda europea, e in particolare la gestione dei flussi migratori e le prospettive di stabilizzazione in Libia e nel centro-Africa, all’insegna di una rafforzata cooperazione tra Italia e Francia.

“Nella prospettiva delle decisioni in materia migratoria che saranno sottoposte al prossimo Consiglio europeo, i due leader – si legge nella nota – hanno condiviso la necessità di uno stretto e costante coordinamento tra Roma e Parigi mirato ad un ruolo più incisivo dell’Unione europea in Africa”.