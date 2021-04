Coronavirus Covid-19: Sifo, “in attesa di indicazioni Ema e Aifa su gestione vaccino Johnson&Johnson, pronta Istruzione operativa per ospedali”

“In queste ore sono state bloccate le consegne nelle farmacie ospedaliere delle prime fiale del vaccino Janssen, prodotto che potrebbe rivoluzionare in termini di gestione e facilità di utilizzo nella pratica clinica – una sola dose richiesta per l’immunizzazione – i numeri della campagna vaccinale, se non sarà soggetto ad una limitazione ridotta per fascia di età. Come farmacisti ospedalieri attendiamo indicazioni specifiche sulla gestione di questa ulteriore arma contro il virus alla luce della sospensione precauzionale della Fda, e della valutazione di Ema ed Aifa, così come fatto per gli altri vaccini al fine di rendere disponibile nell’immediatezza i centri vaccinali di un’ulteriore strumento attivo, ma sicuro per proteggere la popolazione dal Sars-CoV-2”. Così il presidente della Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie (Sifo), Arturo Cavaliere.

Nell’attesa delle decisioni delle Agenzie regolatorie europea ed italiana, la Sifo e la Società italiana dei farmacisti preparatori (Sifap) hanno pubblicato in anticipo l’Istruzione operativa per l’allestimento del vaccino Covid-19 Janssen, mettendola a disposizione di tutti gli operatori direttamente coinvolti nella campagna vaccinale. L’Istruzione giunge a supportare con indicazioni chiare tutti i professionisti delle farmacie ospedaliere coinvolti nella gestione del vaccino, come già era accaduto con i vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca.