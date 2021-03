Social media: Gesuiti, meditazioni e rubriche dedicate ai giovani

Un cammino condiviso, via social, per i tanti giovani che abitano le opere della Compagnia di Gesù ma anche, loro tramite, per quanti ancora non conoscono le iniziative in campo. Un incontro online, questa estate, tra alcuni gesuiti impegnati nelle realtà giovanili e l’ufficio comunicazione Eum è stata occasione di condivisione e riflessione sulle domande profonde, bisogni e desideri oggi dei ragazzi. Ne hanno parlato p. Beppe Lavelli, referente delle iniziative promosse a Villapizzone e Selva di Val Gardena, p. Andrea Picciau, responsabile nazionale del Meg e coordinatore del sito gesuiti e giovani, e p. Marco Piaia, impegnato nel servizio con i giovani e presente in modo attivo sui social.

Dallo scambio è nato il nucleo di un primo piano editoriale: una breve meditazione per alzare lo sguardo dei giovani, ogni lunedì mattina, “il buongiorno di p. Beppe”, voce nota a migliaia di ragazzi incontrati nelle proposte estive ed invernali di Selva, una rubrica settimanale “We care” che aiuti a leggere l’attualità, la presentazione delle diverse proposte dei gesuiti offerte in presenza oppure online, una breve introduzione alle realtà ignaziane per giovani presenti nella Eum.

Primi passi, al momento sostenibili, che si avvalgono della collaborazione di un grafico e di una redattrice. Molte altre le idee in cantiere che vanno dal dare voce ai giovani perché “raccontino il cammino fatto e le loro scoperte ai coetanei, all’anno ignaziano declinato per loro”. “Un cammino condiviso, che parte dall’ascolto per far sperimentare il gusto della vita, aprirli alla speranza, renderli responsabili e capaci di affrontare le difficoltà, anche attraverso la rete”.