Diocesi: Sulmona, chiude il monastero delle Visitandine di Corfinio. Il vescovo Fusco, “speravo in un esito diverso”

“Con grande tristezza e profondo sconforto vengo a comunicarvi che la Federazione ha deciso la chiusura del monastero di Corfinio”. Lo scrive il vescovo di Sulmona-Valva, mons. Michele Fusco, in una lettera rivolta a sacerdoti, religiosi, religiose, diaconi e fedeli della diocesi, riferendo della visita canonica, dal 16 al 20 febbraio 2020, nella comunità monastica delle Visitandine di Corfinio, da parte della Federazione dell’Italia Centro-sud dei Monasteri della Visitazione.

Il 12 marzo 2021, il presule ha ricevuto la Madre federale che gli ha consegnato l’esito della visita. Una decisione intrapresa, in seguito, a “lacune nella formazione, l’assoluta mancanza di vocazioni locali, il ricorso a vocazioni provenienti dalle isole Samoa che hanno portato però molte problematiche alla comunità”. Dunque, è stato deciso che “non esistono gli elementi necessari per una reale autonomia”.

Il vescovo riferisce che “questa notizia mi ha molto addolorato e, penso, porterà sconcerto a tutta la comunità diocesana per il grande affetto che ci lega al monastero, presenza importante nel nostro territorio e, ormai da trent’anni, punto di riferimento prezioso per il sostegno di tutti i fedeli nella preghiera e, specialmente, nell’intercessione per le vocazioni sacerdotali”. “Mi auguravo e ho lavorato affinché la decisione avesse esito e tempi differenti che ci avrebbero permesso di accompagnare questo momento importante e delicato della comunità delle monache – aggiunge mons. Fusco -. Con mio profondo rammarico non è stato così. Da parte mia non è mancato l’invito ripetuto alla riflessione, ma la decisione è stata irremovibile”.