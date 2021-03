Papa Francesco: il santuario mariano internazionale di Knock (Irlanda) insegna “il grande valore del silenzio per la nostra fede”

“Nella sua apparizione a Knock, la Vergine non dice nulla. Eppure, il suo silenzio è un linguaggio; anzi, è il linguaggio più espressivo che abbiamo. Il messaggio che arriva da Knock è quello del grande valore del silenzio per la nostra fede”. Lo dice Papa Francesco in un messaggio che ha inviato oggi ai fedeli cattolici irlandesi nel giorno in cui il santuario nazionale di Nostra Signora di Knock viene solennemente elevato a santuario mariano ed eucaristico internazionale. Il santuario di Knock è la meta di pellegrinaggio più visitata in Irlanda. Fu eretto in seguito a un’apparizione avvenuta nel 1879. Quando Papa Francesco visitò l’Irlanda per l’Incontro mondiale delle famiglie nel 2018, si recò al santuario mariano e nella cappella delle apparizioni, dopo essersi raccolto in preghiera silenziosa, affidò alla Madonna le vittime degli abusi. “Il messaggio che arriva da Knock – afferma Francesco – è quello del grande valore del silenzio per la nostra fede. È questo silenzio di fronte al mistero, che non significa rinunciare alla comprensione, ma comprendere mentre si è aiutati e sorretti dall’amore di Gesù che si è offerto per tutti noi come l’Agnello immolato per la salvezza dell’umanità. È questo silenzio di fronte al grande mistero di un amore che non può essere ricambiato se non nell’abbandono fiducioso alla volontà del Padre misericordioso. E, infine, è il silenzio che Gesù ci chiede: ‘Quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto’”. Nel messaggio, Papa Francesco sottolinea anche che l’elevazione del santuario di Knock a santuario internazionale è per il popolo cattolico irlandese “una grande responsabilità. Accettate di tenere le vostre braccia sempre spalancate come segno di benvenuto ad ogni pellegrino che arriva da qualsiasi parte del mondo, senza chiedere nulla in cambio ma solo riconoscendolo come un fratello o una sorella che desidera condividere la stessa esperienza di preghiera fraterna”. “Possa questa accoglienza – aggiunge il Papa – unirsi alla carità e diventare l’efficace testimonianza di un cuore aperto a ricevere la Parola di Dio e la grazia dello Spirito Santo che ci dà forza”. Oltre a Papa Francesco nel 2018, il santuario è stato visitato anche da san Giovanni Paolo II nel 1979 e da santa Teresa di Calcutta nel 1993.