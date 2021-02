Unione europea: cieli più puliti con una migliore gestione del traffico aereo. Parte il “Progetto comune 1”

Punta alla modernizzazione della gestione del traffico aereo per avere cieli più puliti in Europa il “Progetto Comune 1” (Cp1), un nuovo quadro su cui la Commissione europea sta lavorando per rendere più sostenibili i voli nei cieli europei. Come ha spiegato la commissaria per i trasporti Adina Vălean, il Cp1 “garantirà rotte di volo più dirette e quindi più efficienti in termini di consumo di carburante e in grado di consentire ai velivoli più moderni di sfruttare appieno i vantaggi di tecnologie più ecologiche ed efficienti”. Questa sarà la “migliore attuazione della nuova strategia, per la mobilità sostenibile e intelligente, Cielo unico europeo, adottata di recente dalla Commissione”, e un contributo nel segno del Green Deal. Dopo la fase pilota del Cp1, ora ci si concentrerà sulle innovazioni tecnologiche e le pratiche più promettenti nella gestione del traffico aereo e si determineranno le scadenze di attuazione che dovranno essere rispettate da compagnie aeree, aeroporti e fornitori di servizi di navigazione aere. Saranno messi a disposizione fondi per l’implementazione del Pc1 attraverso il programma “Connected Europe Facility”.