Diocesi: Arezzo, domani la conferenza sulla “gestione dei beni affidati alla Chiesa in Italia”

L’arcivescovo di Arezzo, mons. Riccardo Fontana, presenta domani, venerdì 10 dicembre, alle 11, nella sala grande di Giustizia del Palazzo vescovile (piazza Duomo, 1), nel corso di una conferenza stampa, il convegno “Non recuso laborem”, sulla gestione dei beni affidati alla Chiesa in Italia: trasparenza e corretta amministrazione dei fondi, che si terrà sempre venerdì 10 dicembre, alle 17.30, nell’Aula Magna del Seminario vescovile (piaggia del Murello, 2 – Arezzo).

Relatori saranno don Claudio Francesconi, Economo generale della Cei, che parlerà su “La Chiesa cattolica e la gestione delle risorse dell’8 per mille”, Luca Bagnoli, Ordinario di Economia aziendale presso l’Università di Firenze, su “Gli Enti ecclesiastici nella Riforma del Terzo Settore”, Stefano Mendicino, Economo della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, su “Il Bilancio 2020 della Diocesi e la sua certificazione da parte di una società di revisione esterna – Rendicontazione degli interventi finora svolti ed in corso d’opera”.