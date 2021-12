Cavalieri di Malta: beni di prima necessità in dono alla Caritas di Acireale e a un’associazione a sostegno di donne vittime della violenza

Alla vigilia del capodanno i Cavalieri di Malta, rappresentati dal Gran Maestro il principe don Thorbjorn Paternò Castello di Carcaci, non hanno fatto mancare la loro solidarietà alle tante persone che si rivolgono alla Caritas di Acireale, diretta da don Orazio Tornabene, e all’associazione Madonna della Tenda di Cristo, che ospita donne che sono state vittime di violenza insieme ai figli.

All’associazione Madonna della Tenda di Cristo di Acireale, presso la comunità la Tenda, la delegazione dei Cavalieri di Malta, guidata dal Gran Priore di Sicilia, Natalina Romania, è stata accolta da suor Alfonsina e suor Rosalba. Alla Caritas di Acireale la delegazione è stata accolta da don Orazio Tornabene che, con sentimenti di stima, ha ringraziato il Gran Priore di Sicilia “attribuendo al gesto il carattere della provvidenza, come segno della presenza di Dio che non abbandona mai i più deboli e bisognosi”. Dopo lo scambio degli auguri, il Gran Priore di Sicilia ha ringraziato don Tornabene per lo straordinario lavoro che viene fatto nel territorio della diocesi di Acireale.