Coronavirus Covid-19: in Italia in un anno somministrate oltre 108,3 milioni di dosi, vaccinati circa 48 milioni di over 12. Quasi 17,2 milioni le dosi addizionali/booster

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 108.385.663 le somministrazioni eseguite in un anno. Il 27 dicembre 2020, infatti, iniziava la campagna di vaccinazione. Dai dati, aggiornati a questa mattina, emerge che sono 46.217.395 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari all’85,57% della popolazione italiana over 12. Sono 47.947.263 le persone (pari all’88,77% della popolazione over 12) ad aver ricevuto almeno la prima dose mentre sono già 17.193.238 le dosi addizionali e quelle di richiamo (booster) somministrate.

In totale sono 55.925.770 le somministrazioni a donne e 52.459.893 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 3.350.646 i 12-19enni ad aver completato il primo ciclo, 5.204.593 i 20-29enni, 5.579.314 i 30-39enni, 7.212.480 i 40-49enni, 8.305.590 i 50-59enni, 6.744.668 i 60-69enni, 5.525.296 i 70-79enni, 3.496.771 gli 80-89enni e 798.037 gli over 90. Per quanto riguarda le dosi addizionali/booster sono 102.826 i 12-19enni ad averla ricevuta, 785.041 i 20-29enni, 1.071.893 i 30-39enni, 2.007.274 i 40-49enni, 3.318.785 i 50-59enni, 3.397.342 i 60-69enni, 3.303.001 i 70-79enni, 2.670.580 gli 80-89enni e 536.496 gli over 90. Sono invece 168.041 i 5-11enni ad aver ricevuto almeno una dose pediatrica e 172 quelli che hanno completato il ciclo vaccinale.

Rispetto alle 112.931.677 dosi finora disponibili in tutta Italia (77.272.806 di Pfizer/BioNTech, 20.721.049 di Moderna, 11.544.655 di AstraZeneca, 1.845.167 di Janssen e 1.548.000 di Pfizer pediatrico), ne sono state inoculate il 96%.

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 2.002.260 a fronte di 2.391.637 effettuate a febbraio, di 6.075.458 a marzo, di 9.791.260 ad aprile, di 15.112.619 a maggio, di 16.716.324 a giugno, di 16.716.640 a luglio, di 9.204.808 ad agosto, di 6.897.742 a settembre, di 5.017.929 a ottobre e di 6.638.609 a novembre. Nel mese di dicembre – secondo i dati disponibili al momento – sono state 11.779.655 le somministrazioni totali che hanno riguardato 854.865 prime dosi (comprese 2.439 di vaccino monodose Janssen), 499.525 seconde dosi, 10.409.601 tra dosi addizionali e di richiamo. Da inizio campagna, sono state raggiunte 1.640.386 somministrazioni a persone contagiate che sono guarite dal Covid-19.