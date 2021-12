Natale: Cavalieri di Malta, il Priorato di Sicilia dona panettoni e beni di prima necessità alla Chiesa dei Minoritelli di Catania

Alla vigilia del Natale i Cavalieri di Malta non hanno fatto mancare la loro solidarietà alle tante persone che si rivolgono alla Chiesa dei Minoritelli retta da don Egidio Calderone, donando panettoni e beni di prima necessità, in modo tale da offrire un sorriso.

Ad accogliere la delegazione del Priorato di Sicilia, guidato dal Ministro dell’Istruzione e Gran Priore Natalina Romania, è stato don Egidio Calderone che l’ha ringraziata, attribuendo al gesto il carattere della provvidenza, come segno della presenza di Dio che non abbandona mai i più deboli e bisognosi.

Dopo lo scambio degli auguri, il Gran Priore di Sicilia ha ringraziato don Egidio per il lavoro che viene fatto nel territorio della sua parrocchia. La delegazione era composta dal Gran Priore di Sicilia e Ministro dell’istruzione Natalina Romania, la Dama Marisa Coco, il Cavaliere Giuseppe Nicotra, il cavaliere Pietro Vinti e il cavaliere commendatore Gianni Antista