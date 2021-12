Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate oltre 105,7 milioni di dosi, quasi di 14,9 milioni di addizionali/booster. Vaccinati oltre 46 milioni di over 12

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 105.743.083 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questa mattina, emerge che sono 46.085.894 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari all’85,33% della popolazione italiana over 12. Sono 47.834.551 le persone (pari all’88,57% della popolazione over 12) ad aver ricevuto almeno la prima dose mentre sono già 14.884.647 le dosi addizionali e quelle di richiamo (booster) somministrate.

In totale sono 54.598.058 le somministrazioni a donne e 51.145.025 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 3.317.323 i 12-19enni ad aver completato il primo ciclo, 5.184.336 i 20-29enni, 5.557.818 i 30-39enni, 7.192.387 i 40-49enni, 8.288.473 i 50-59enni, 6.734.834 i 60-69enni, 5.519.474 i 70-79enni, 3.494.014 gli 80-89enni e 797.235 gli over 90. Per quanto riguarda le dosi addizionali/booster sono 64.965 i 12-19enni ad averla ricevuta, 610.457 i 20-29enni, 879.936 i 30-39enni, 1.650.572 i 40-49enni, 2.802.159 i 50-59enni, 2.925.911 i 60-69enni, 2.887.493 i 70-79enni, 2.554.045 gli 80-89enni e 509.109 gli over 90. Sono invece 73.409 i 5-11enni ad aver ricevuto almeno una dose pediatrica e 97 quelli che hanno completato il ciclo vaccinale.

Rispetto alle 110.719.340 dosi finora disponibili in tutta Italia (75.782.578 di Pfizer/BioNTech, 19.998.956 di Moderna, 11.544.638 di AstraZeneca, 1.845.168 di Janssen e 1.548.000 di Pfizer pediatrico), ne sono state inoculate il 95,5%.

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 2.001.956 a fronte di 2.391.351 effettuate a febbraio, di 6.074.837 a marzo, di 9.790.604 ad aprile, di 15.111.603 a maggio, di 16.715.582 a giugno, di 16.715.974 a luglio, di 9.204.440 ad agosto, di 6.897.235 a settembre, di 5.017.077 a ottobre e di 6.630.781 a novembre. Nel mese di dicembre – secondo i dati disponibili al momento – sono state 9.150.945 le somministrazioni totali che hanno riguardato 654.510 prime dosi (comprese 1.955 di vaccino monodose Janssen), 376.610 seconde dosi, 8.107.958 tra dosi addizionali e di richiamo. Da inizio campagna, sono state raggiunte 1.636.160 somministrazioni a persone contagiate che sono guarite dal Covid-19.