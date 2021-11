Athletica Vaticana: Firenze, domani Messa del maratoneta alla vigilia della Firenze Marathon

Domenica prossima, 28 novembre, si svolgerà la Firenze Marathon e, come ormai è abitudine, si rinnova anche l’appuntamento con la Messa del maratoneta e dei podisti, iniziativa che torna per l’ottavo anno. A celebrarla alla vigilia della competizione, domani sabato 27 alle 18 nella Basilica di S. Maria Novella, sarà don Daniel Tumiel che prenderà parte alla maratona il giorno seguente. Sarà presente fin dalla mattina una delegazione di Athletica Vaticana, la squadra ufficiale del Papa gemellata con la Firenze Marathon per promuovere il valore dello sport e della solidarietà.