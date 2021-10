Cammino sinodale: Bolzano, domenica pellegrinaggio a Bressanone

Il Sinodo dei vescovi 2021-23 si sviluppa in tre momenti: una consultazione preventiva in tutte le diocesi, la fase in ogni continente, alla fine di questo processo l’incontro dei vescovi con il Papa nell’ottobre 2023. La diocesi di Bolzano-Bressanone avvia questo percorso tra 10 giorni partendo dalle esperienze e dai risultati del Sinodo diocesano 2013-15, che ha affrontato temi centrali per la vita della Chiesa. “Ora, a differenza del Sinodo diocesano, il focus non è puntato sui contenuti di singoli temi, ma sulla domanda di come vogliamo essere Chiesa insieme per restare fedeli alla nostra missione. In questo cammino la parola chiave è ascoltare”, spiega il direttore dell’Ufficio pastorale Reinhard Demetz, incaricato diocesano per il Sinodo dei vescovi.

Ad aprire la fase locale del Sinodo dei vescovi è un pellegrinaggio diocesano a Bressanone domenica 17 ottobre, dove i fedeli si ritrovano alle 15 per l’inaugurazione con il vescovo Ivo Muser. Autobus sono organizzati dalla diocesi in partenza dalle varie zone dell’Alto Adige. Per tutti i partecipanti, anche per chi raggiunge Bressanone con mezzi privati, è in ogni caso necessaria la prenotazione, considerate le restrizioni anti-Covid. L’iscrizione al pellegrinaggio è possibile via mail all’indirizzo seelsorge.pastorale@bz-bx.net o telefonando al numero 0471 306210.