Asilo: impatto-pandemia, nell’Ue calo domande del 33%. Johansson, “Stati riformino i loro sistemi di gestione della migrazione”

Ylva Johansson (foto SIR/European Commission)

“La pandemia ha avuto un impatto significativo sulla migrazione e sugli stessi migranti. Mentre negoziamo il nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, gli Stati membri devono continuare a migliorare e riformare i loro sistemi di gestione della migrazione. Con pochi arrivi, che significano meno lavoro per i sistemi di asilo, ora è un ottimo momento per concordare un modo equo, efficiente e resiliente per assumersi la responsabilità insieme”. Lo afferma Ylva Johansson, commissario Ue per gli affari interni, alla luce del rapporto sulle domande d’asilo in Europa nei primi dieci mesi del 2020. Il rapporto chiarisce: “I dati aggiornati sui cambiamenti della popolazione in generale, compresa la migrazione legale che rappresenta la grande maggioranza della migrazione nell’Ue, saranno disponibili entro la fine dell’anno. È probabile che tali dati mostrino una forte diminuzione della migrazione complessiva a causa delle attuali restrizioni”.