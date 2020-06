L’arcivescovo di Dublino, mons. Diarmuid Martin, ha accolto con favore l’annuncio che i luoghi di culto in Irlanda – chiusi per l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus Covid-19 – potranno riaprire all’inizio della fase 3, a partire dal 29 giugno. “Questo – afferma mons. Martin in una nota diffusa dall’arcidiocesi – sarà una consolazione per molte persone e i preparativi saranno intensificati per garantire che ciò possa essere fatto in sicurezza”.