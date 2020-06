Coronavirus Covid-19: Università Cattolica, nel pomeriggio webinar su cura e gestione con il presidente Fnomceo Filippo Aneli

Si svolgerà questo pomeriggio alle 17.30, in diretta nella homepage del campus di Roma dell’Università Cattolica (https://roma.unicatt.it/), il webinar “L’emergenza Covid-19 tra cura e gestione”, promosso dall’Alta scuola in economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica (Altems), diretta da Americo Cicchetti, con la partecipazione di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), moderato da Vincenzo Antonelli, docente di diritto amministrativo alla Facoltà di economia dell’Ateneo.

“L’emergenza Covid-19, che ha visto impegnati in prima linea i medici e tutti gli operatori sanitari con spirito di generosità e sacrificio, ha evidenziato il bisogno di potenziare il Servizio sanitario nazionale al fine di coniugare la garanzia di adeguate prestazioni sanitarie con un’ottimale gestione delle risorse e la sicurezza degli operatori con le scelte organizzative – si legge in un comunicato -. Anche in vista del protrarsi dell’epidemia, il webinar propone una riflessione per ripensare le politiche pubbliche in materia sanitaria nell’ottica di promuovere maggiori investimenti per il personale sanitario e per una medicina sul territori”.