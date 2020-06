Coronavirus Covid-19: Viminale, nella fase 2 controllate 4.056.651 persone. 480 quelle sanzionate ieri, 15 quelle denunciate

foto SIR/Marco Calvarese

Secondo i dati forniti dal Viminale, dall’11 marzo al 31 maggio, nelle attività di polizia eseguite per verificare il rispetto delle disposizioni varate per il contenimento del contagio da coronavirus Covid-19 sono state controllate in tutta Italia 16.416.848 persone (98.735 solo ieri, 4.056.651 nella fase 2 iniziata il 4 maggio). Le persone sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti sono state ieri 480; 12 le persone denunciate per false attestazioni nell’autodichiarazione, 3 le persone denunciate per violazione della quarantena.

Inoltre sono stati 6.274.758 (32.799 ieri, 1.476.743 nella fase 2) gli esercizi commerciali verificati. Nella giornata di ieri sono stati 33 quelli sanzionati; 12 i provvedimenti di chiusura delle attività.