Beni culturali ecclesiastici: p. Goncalves (Gregoriana), “nei prossimi 10 anni il 50% dei conventi chiuderà”

“Nei prossimi anni, il 50% dei conventi chiuderà”. Ne è convinto padre Nuno da Silva Goncalves, rettore della Pontificia Università Gregoriana, che questa sera ha ospitato la presentazione del volume “Dio non abita più qui? Dismissione dei luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici”. Il volume contiene gli Atti del convegno promosso dal Dipartimento dei beni culturali del Pontificio Consiglio della cultura, dall’Ufficio Cei per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto e dal Dipartimento dei beni culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana. Oltre al contributo degli esperti, il libro presentato questa sera contiene le “Linee guida” votate dai delegati delle Conferenze episcopali europee in questo ambito. “Anche quando una chiesa viene dismessa, non si perde il valore storico e monumentale dell’edificio”, ha fatto notare Carlo Birrozzi, direttore dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, secondo il quale “ogni chiesa è un presidio della storia, è documentata e documentabile, e costituisce un valore del territorio, che resta nonostante la dismissione dall’uso”. Di qui l’importanza “del coinvolgimento della comunità, nel riuso degli edifici religiosi”, come recita una delle raccomandazioni delle “Linee guida”.