Natale: Associazione Insieme Alatri, un “Presepe a distanza” per i ragazzi con disabilità

In tempo di pandemia, anche le realtà di volontariato devono reinventare le attività per non lasciare da sole le persone seguite. È il caso dell’associazione Insieme Alatri onlus, nata per iniziativa di alcuni genitori di persone con disabilità nel comune in provincia di Frosinone, che ogni anno coinvolge i propri ragazzi nella preparazione di un presepe artistico. Quest’anno, non potendoli incontrare per realizzare insieme i personaggi della Natività, è stata lanciata l’iniziativa del “Presepe 2020… a distanza”. “L’emergenza sanitaria ha stravolto le nostre vite e interrotto i percorsi, ma non ci ha distolto dall’obiettivo di mettere al centro delle attività i nostri ragazzi – spiega al Sir Sandra Frioni, presidente dell’associazione Insieme Alatri –. Il Natale è vicino e sembrava impossibile riuscire a costruire un presepe artistico, come negli anni passati, senza potersi incontrare. Grazie però all’inventiva di alcuni volontari, è venuta fuori un’idea alternativa al presepe in presenza”. In queste settimane, ogni ragazzo sta realizzando un personaggio a casa propria, dando spazio alla fantasia nella scelta di tecniche e materiali: bottoni, barattoli, bottiglie, stoffa, materiali riciclati. L’unica regola da rispettare è che il personaggio deve essere contenuto in una scatola di scarpe. “Il presepe che riusciremo a comporre verrà esposto dall’8 dicembre nella Torre di San Benedetto ad Alatri, che da diversi anni ospita i presepi della nostra associazione grazie alla disponibilità dell’assessorato alla Cultura del Comune”, conclude Frioni.