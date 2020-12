Diritti umani: Scalabriniani, “virus minaccia ulteriormente chi vive ai margini della società, risposta alla crisi sia fondata sulla solidarietà”

“Il virus ha di fatto minacciato ulteriormente i diritti umani di coloro che erano già messi ai margini della società civile, rendendoli spesso invisibili, al di fuori delle comunicazioni mediali divenute monotematiche”. Lo evidenzia oggi padre Mauro Lazzarato, superiore regionale dei Missionari di San Carlo (Scalabriniani) per l’Area Europa-Africa, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, dedicata quest’anno al tema “Per una migliore ripresa – Difendiamo i diritti umani”.

Come Chiesa, aggiunge, “crediamo più che mai in una risposta all’attuale crisi che sia fondata sulla solidarietà e sulla cooperazione dei vari attori presenti ‘sulla scena del mondo’. Questo perché ‘nessuno rimanga indietro!’, un monito che abbiamo sentito ripetere più volte durante questi mesi di crisi”. “Parole che, però, rischiano di non scalfire gli abissi di differenze che, in queste ore decisive, stanno già escludendo buona parte dei ‘più piccoli e ultimi’, e tra questi i milioni di migranti e rifugiati sempre in cammino, dalla possibilità di cure essenziali che dovrebbero arrivare, in maniera identica, al Nord come al Sud, all’Est come all’Ovest del pianeta”, osserva Lazzarato. Richiamando le parole del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per l’occasione – “Le persone e i loro diritti devono essere al centro delle risposte e della ripresa” – il superiore regionale degli Sacalbriniani auspica “che siano davvero queste le semplici, ma stringenti linee guida per tutti noi che costruiamo network di solidarietà e crediamo nella cooperazione e nello sviluppo condivisi, ma soprattutto per chi ha la prima responsabilità di porre in essere percorsi e strategie per uscire dalla emergenza attuale”.