Natale: Pont. Accademia Vita, sui canali social “A Light Has Shone” con brevi video e auguri degli accademici

Da domani 1° dicembre sui canali social della Pontificia Accademia per la vita verranno pubblicati brevi video di auguri natalizi, realizzati dagli stessi accademici (163 provenienti dai cinque continenti) con i loro smartphones. È l’iniziativa “A Light Has Shone”, promossa dalla Pav per augurare al mondo un Natale di pace e di speranza.

“Una iniziativa semplice nella sua ideazione e realizzazione che vuole portare un messaggio di speranza, di pace, di fraternità, in questo tempo di pandemia”, spiega il presidente della Pav, Vincenzo Paglia. “La pandemia – prosegue – ci interroga profondamente, alla luce del Vangelo, sugli stili di vita, sul cambiamento in atto, su quale società vogliamo costruire, per incamminarci sulla strada della fraternità umana universale”.

I video verranno pubblicati su Twitter, su YouTube, sul sito della Pontificia Accademia per la vita.

L’iniziativa “A Light Has Shone-Natale 2020 con la Pontificia Accademia per la vita”, è anche l’occasione per tracciare un breve bilancio delle attività 2020, aperte con l’Assemblea dedicata all’intelligenza artificiale e con la firma della “Rome Call for AI Ethics”(28 febbraio). Alla pandemia la Pontificia Accademia ha dedicato due documenti: il 30 marzo (“Pandemia e fraternità universale”) e il 22 luglio (“L’Humana Communitas nell’era della pandemia”).

“Per il 2021 – conclude mons. Paglia – ci promettiamo di proseguire la riflessione sui cambiamenti che la pandemia impone ai nostri stili di vita. Stiamo preparando inoltre degli appuntamenti on line con i nostri accademici e realizziamo in presenza l’Assemblea di settembre 2021. Altri temi di attenzione costante riguardano le cure palliative ed i vaccini, che sono oramai la cartina al tornasole di un approccio etico alla salute globale”.