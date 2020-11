Commissione Ue: nuovo regolamento sulla gestione dei dati a livello europeo. Privacy, sicurezza, condivisione

Un regolamento sulla gestione dei dati a livello europeo è quello che la Commissione ha proposto oggi. L’intento è facilitare “la condivisione dei dati e creare ricchezza per la società”, garantendo “maggiore controllo” da parte di cittadini e imprese grazie a “un modello alternativo alle pratiche di trattamento dei dati delle principali piattaforme tecnologiche”. Le nuove norme consentiranno di sfruttare i dati che si generano in numeri sempre maggiori, contribuendo alla “creazione di spazi europei di dati settoriali”, come previsto dalla strategia in materia di dati, pubblicata dalla Commissione a febbraio 2020, nel rispetto dei valori e principi dell’Ue (protezione dei dati personali e dei consumatori e le norme sulla concorrenza). Il commissario per il mercato interno, Thierry Breton, ha parlato di “approccio europeo” all’argomento poiché il regolamento “faciliterà lo scambio di dati tra tutti i settori e gli Stati membri e allo stesso tempo lascerà il controllo a chi genera i dati” stessi. Questo – spiega una nota da Bruxelles – risponde alla necessità di avere un “mercato unico dei dati aperto ma sovrano”.